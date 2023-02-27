Шуты-русофобы популярней достижений Отечества – сенатор РФ

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Из-за того, что в российских СМИ наибольшей популярностью пользуются русофобские высказывания клоунов или мелких политиков из стран бывшего СССР, народ РФ не знает о крупных международных достижениях Москвы.

Об этом в ходе брифинга рассказал председатель Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сидим мы сегодня в РИА новости, но кто знает о нашей работе (Комитета – прим.), хотя мы её не скрываем? Вот, в чём проблема. Я бывал в Малайзии, в Индонезии, мы ведём с ними, в том числе и целевые брифинги. Кто об этом знает? Почему? А потому, что наше медиапространство, к сожалению, больше интересует высказывание какого-нибудь богом забытого политика из Эстонии, или шута из бывшей УССР», – сказал Климов.

Он подчеркнул, что в то же время Россия достигает больших успехов в отношениях со многими государствами, однако – население этого не знает.

«А мимо проходят крупнейшие события. Вот Индонезия – это же крупнейшее государство исламского мира. Просто посмотрите на карту, и сравните её с территорией западной Европы. И там сложная многопартийная структура. Но мы там работаем, и вполне прилично. Отсюда и возникают расширенные возможности уже в 2023 году, а в 2025 будут ещё более расширенные», – добавил сенатор.