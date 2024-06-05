Шваб хочет склонить Россию к «корейскому варианту»

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Запад должен склонить Россию и Украину к перемирию по «корейскому варианту».

Об этом основатель Давосского клуба Клаус Шваб заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени французского экономиста, первого президента ЕБРР Жака Аттали , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы сказал, что наиболее вероятным могло бы стать решение, как между двумя Кореями. То есть неформализованное взаимное признание, своего рода замораживание нынешних боевых действий. Для заморозки боевых действий нужно, чтобы обе стороны согласились начать переговоры. Сейчас этот момент еще не наступил. Конечно, Украинцы не могут сдаться, не потеряв политического авторитета. Поэтому нам приходится ждать, пока произойдет что-то, что создаст необходимость в дискуссии», – сказал Шваб.

Он считает, что президенту РФ Владимиру Путину нужно показать, «что он не может достичь своих целей посредством вооруженного конфликта».

Политолог Сергей Марков полагает, что эта позиция Шваба может сыграть роль в отказе России от «корейского варианта» мира на Украине, когда он будет предложен Западом.

«Предполагается, что это произойдёт вскоре после провала конференции в Швейцарии. Видимо в начале осени. Сейчас Запад формально требует от России большие уступки и в статьях утверждает, что Россия мечтает, чтобы Запад предложил “корейский вариант “. Но оказывается все наоборот: Запад тайно мечтает о “корейском варианте ” и рассматривает его как поражение России», – написал Марков в своем тг-канале.