Шварценеггер пересчитал стоимость российской нефти в ракетах, выпущенных по Украине

15.06.2022  08:24 (Мск)
Просмотров:
 
Дзен, Запад, Нефть, Пропаганда, Россия, Украина, Экология, Экономика, Энергетика
Новости Украины

Бывший голливудский актер, а ныне политик-республиканец Арнольд Шварценеггер призвал западные страны отказаться от российского топлива.

Такое заявлние он сделал в ходе выступления на климатической конференции в Австрии, сообщает корреспондент ПолитНавигатора.

Бывший голливудский актер, а ныне политик-республиканец Арнольд Шварценеггер призвал западные страны отказаться от российского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Будем честны сами с собой. 1300 ракет, которые Россия выпустила в украинские города в первые два месяца войны, стоили 7,7 миллиарда евро. Это много. Но в то же время Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо. На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну», – упрекнул Шварценеггер западников.

По словам экс-губернатора Калифорнии, таким образом европейские страны оплачивают «российскую агрессию» против Незалежной.

«Неважно, как вы смотрите на это – на наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Мы должны перестать лгать себе. Просто сейчас у нас есть все технологии, которые нужны, чтобы отказаться от ископаемого топлива», – добавил Шварценеггер.

Напомним, 13 июня Центр исследований энергетики и чистого воздуха сообщил, что за сто дней СВО на Украине Россия получила от продажи нефти, газа и угля $98 млрд. Это рекордная прибыль за последние годы.

При этом украинская пропаганда всерьез уверяет граждан Незалежной, что Россия ничего не производит, кроме воровства.

«Этим живет вся Россия. И бизнесмены всех звеньев тоже. Рейдерством действительно живет российский социум. Недаром есть формула российского бизнеса – украсть ящик водки, продать и деньги пропить», – утверждает обслуживающий Петра Порошенко украинский политолог  Владимир Цыбулько.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть