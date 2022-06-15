Шварценеггер пересчитал стоимость российской нефти в ракетах, выпущенных по Украине

Бывший голливудский актер, а ныне политик-республиканец Арнольд Шварценеггер призвал западные страны отказаться от российского топлива.

Такое заявлние он сделал в ходе выступления на климатической конференции в Австрии, сообщает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Будем честны сами с собой. 1300 ракет, которые Россия выпустила в украинские города в первые два месяца войны, стоили 7,7 миллиарда евро. Это много. Но в то же время Европа заплатила России 44 миллиарда евро за топливо. На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну», – упрекнул Шварценеггер западников.

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По словам экс-губернатора Калифорнии, таким образом европейские страны оплачивают «российскую агрессию» против Незалежной.

«Неважно, как вы смотрите на это – на наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Мы должны перестать лгать себе. Просто сейчас у нас есть все технологии, которые нужны, чтобы отказаться от ископаемого топлива», – добавил Шварценеггер.

Напомним, 13 июня Центр исследований энергетики и чистого воздуха сообщил, что за сто дней СВО на Украине Россия получила от продажи нефти, газа и угля $98 млрд. Это рекордная прибыль за последние годы.

При этом украинская пропаганда всерьез уверяет граждан Незалежной, что Россия ничего не производит, кроме воровства.