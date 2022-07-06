Швеция и Финляндия официально стали членами НАТО. Как это меняет расклад в Европе

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Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО подписали 5 июля, после переговоров, которые прошли 4 июля в штаб-квартире Альянса.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте НАТО.

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“Сегодня мы официально подписываем протоколы о присоединении. Это знаменует собой начало процесса ратификации. Сегодня хороший день для Финляндии, Швеции и для НАТО”, – заявил Йенс Столтенберг.

4 июля, в штаб-квартире НАТО между официальными лицами НАТО и представителями Финляндии и Швеции прошли переговоры о вступлении в Альянс. Впереди у двух новоявленных членов Альянса – процедура ратификации подписанного протокола всеми странами-членами. Однако ввиду устранения единственного потенциального препятствия в виде возражений Турции, такая ратификация буддет иметь формальный характер.

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. А 29 июня лидеры стран-членов НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу Это решение было вызвано началом российской СВО на Украине 24 февраля, которое дало старт резкому ухудшению отношений Москвы с коллективным Западом и было использовано как формальный повод для нарушения всех ранее данных Москве обещаний.

Турция, давний член Альянса, выразила возражение против их заявок на членство, критикуя страны за поддержку “террористических групп”, имея в виду ведущие вооруженную борьбу с Анкарой марксистскую Рабочую Партию Курдистана и ее боевые отряды.

Анкара выдвинула для стран 10 условий, выполнение которых откроет им дверь в Альянс. В качестве отступного за согласие с атлантическими планами Стокгольма и Хельсинки Турция потребовала выдачи находязихся на территори и этих стран активистов РПК. После получения согласия процесс вступления Швеции и Финляндии в Альянсу был разблокирован.

Тем не менее эксперты прогнозируют серьезные проблемы для правительств этих стран, поскольку такое решение вызовет негативную реакцию политической курдской диаспоры, издавна имеющей большой вес в общественной жизни двух стран.

Для России вступление в НАТО ранее нейтральных Швеции и Финляндии означает резкое ухудшение собственного положения на Балтике, которое становится внутренним морем НАТО, а оперативное пространство для Балтфлота суживается до побережья эксклава Калининград и узкой полосы Финского залива в районе Петербурга. Таким образом очередной виток расширения НАТО на восток фактически отбрасывает Россию в допетровские времена.

Кроме того решение о вступлении в НАТО ранее нейтральной Финляндии ставит финальную точку под более чем семидесятилетним мирным сосуществованием этой страны сначала с СССР а потом и с РФ и обнуляет политические итоги советско-финской войны 1939-1940 годов, именно по итогам которой Хельсинки обязался не вступать в нелружественные СССР военные блоки. С этого времени официальный Хельсинки считает себя свободным от всех обязательств по мирному договору с СССР.