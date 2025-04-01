Швеция стала пятым по величине трат военным донором Украины – объявлен крупнейший пакет помощи ВСУ

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Швеция объявила о самом крупном с начала войны пакете военной помощи Украине. Его общая сумма составляет 16 миллиардов шведских крон — это примерно 1,6 миллиарда долларов. С учетом этого пакета суммарная поддержка Киева со стороны Стокгольма с начала войны достигнет почти восьми миллиардов долларов.

Пакет был презентован на пресс-конференции с участием правительства и партии «Шведские демократы». Как сообщает шведское сетевое издание Aftonbladet со ссылкой на министра обороны страны Пола Джонсона, основная часть средств — девять миллиардов крон — пойдет на закупку вооружения и техники для украинской армии.

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«Россия владеет инициативой в войне, и мы должны поддержать Украину, чтобы переломить эту тенденцию», — говорит министр обороны Пол Джонсон.

Закупки будут осуществляться в основном у шведской, но также и у европейской оборонной промышленности. Большинство поставок будет происходить относительно быстро, в течение 24 месяцев. По оценкам Министерства обороны Швеции, около 70% поставок будут осуществлены уже в этом году, оставшиеся 30% — в 2026-м.

Какие именно систем вооружений получит Украина, пока не уточняется — детали объявят после подписания контрактов. Предварительно это могут быть, например, артиллерийские боеприпасы, средства ПВО, беспилотники, морская техника, техника пехоты и спутниковая связь.

Вторая по величине статья в пакете — 5 миллиардов шведских крон, которые идут как в фонды, так и в выплаты собственной военной промышленности Украины.

Еще 500 миллионов шведских крон – это пожертвование из запасов шведских вооруженных сил, включая пулеметы, боеприпасы и машины скорой помощи. Такая же сумма уходит на техническое обслуживание вещей, которые Швеция уже пожертвовала, таких как боевая машина 90.

«Сейчас мы находимся на критическом этапе войны, сейчас все наше внимание сосредоточено на том, чтобы максимально поддержать Украину, чтобы они могли занять позицию силы во время этих переговоров», — говорит Пол Джонсон.

Джонсон подчеркивает, что до сегодняшнего пакета поддержки Швеция занимала шестое место в мире по поддержке Украины.

«Это ответственность не только на плечах Швеции, но и на других союзниках, и не в последнюю очередь, на европейских союзниках. Я думаю, что есть причины для того, чтобы другие страны ЕС делали значительно больше, чем они делают сегодня».

В то же время оппозиционная Центристская партия считает, что увеличение правительством военной помощи Украине выглядит неоправданным на фоне проблем с бюджетом в самой Швеции.