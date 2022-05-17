«Швеция в НАТО – это террористический хаб в составе альянса» – военный эксперт

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Европейский континент под угрозой со стороны Швеции и других, метящих в НАТО стран, которые фактически стали зимними квартирами для боевиков и террористов.

Об этом в эфире интернет-канала «Время Z» заявил российский военный эксперт Владимир Орлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий процитировал заявление МИД РФ, где говорится, что вступление Швеции в НАТО нанесет существенный удар безопасности Северной Европы и на Европейском континенте в целом.

«Если говорить о безопасности этих государств – о какой безопасности этих государств можно говорить? Если из этих государств формировались банды ИГИЛ на территории Сирии, Ирака, а потом они уезжали обратно в эти государства. По сути, эти государства стали зимними квартирами для всевозможного рода боевиков и террористов. Хорошо известно, во что превратилась Швеция, Норвегия – после того, как они стали принимать всевозможных боевиков и выходцев с Ближнего Востока с непонятной биографией», – прокомментировал военный эксперт.

Он добавил, что кроме этих стран ещё и Польша стала перевалочным пунктом для западных наёмников, которые едут на Украину пострелять в русских.

«Польша стала транзитным хабом не только для оружия Украине, которое поступает с Запада, но и перевалочным хабом для различных наёмников, различных частных военных компаний Запада и тех боевиков, «солдат удачи», которые едут пострелять в русских ради удовольствия и ради какого-то своего фетиша», – заключил Орлов.