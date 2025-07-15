Швеция вступила в НАТО ровно по тем же причинам, по которым помогала Гитлеру – журналист

Нет ничего удивительного в том, что НАТО активно прирастает новыми странами.

Об этом на канале «Эмпатия Мануче» заявил замдиректора ВГТРК по радиовещанию, журналист Андрей Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО как структура – она же не оборонительный союз и даже не то, чтобы наступательный. Это союз профессионально глубоких и идейных русофобов. Если мы посмотрим на то, что писали об отношениях России и Европы Аксаков или Достоевский, мы с удивлением откроем для себя примерно те же самые смыслы, которые видим сегодня.

Противостояние тех стран, которые мы относим к «цивилизованной Европе» и России – оно не про сегодня, и не про геополитику. Это вещь, связанная с абсолютным неприятием России как цивилизации. Поэтому НАТО объединяет людей, которые не принимают Россию как цивилизацию. А что во Вторую мировую войну было иначе?», – напомнил Медведев.