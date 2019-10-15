Шведам предъявили за «Белоруссию»

15.10.2019, Москва, Елена Острякова

Общество белорусской диаспоры в Швеции «Sveriges Belarusier» провело сегодня в центре Стокгольма пикет, на котором призвало нового министра иностранных дел Анн Линде призвали окончательно вычеркнуть из официального обихода название Беларуси «Vitryssland», что в прямом переводе означает «Белоруссия».

Об этом сообщает финансируемый из Польши телеканал «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пикетчики держали плакаты с лозунгами «Мы — не белые россияне», «Это не мы присвоили (Бело)Крым» и «Это не мы выбрали(Бело)Путина». Один из участников был одет в белого медведя с надписью «Белый русский (не белорусский) медведь».

«Это нормально, когда страна на разных языках называется по-разному. Но если в названии заложена название другой современной страны, да еще очень проблемной страны, это — проблема», — говорит Михаил Сендер, бывший директор белорусской интернет-площадки «Куфар».

В 1991 году после многочисленных призывов белорусской диаспоры Шведская Академия согласилась внести в шведский словарь новое название для белорусов – «belarusier». Это название, вместе с новым названием страны «Belarus» начали использовать некоторые шведские СМИ. В 2015 году шведский МИД согласился внести новое название «Belarus» в официальный список названий стран, но в скобках рядом со старым.