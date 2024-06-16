Шведская премьерша на швейцарском саммите: Мы подались в НАТО после слов безногого ВСУшника

Вадим Москаленко.  
16.06.2024 16:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина, Швеция


Мир возможен только после лишения России всех «империалистических амбиций».

Об этом на «саммите мира» в Швейцарии заявила вице-премьер-министр Швеции Эбба Буш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир возможен только после лишения России всех «империалистических амбиций». Об этом на «саммите мира»...

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«Никогда не забуду слова одного солдата, его имя Александр, ему ампутировали две ноги: «Запомните навсегда, Путин никогда не остановится на Украине». И это очень беспокоит нас в странах, которые находятся рядом с Россией. Это вынудило нас пересмотреть нашу политику нейтралитета, которая существовала 200 лет», – сказала она.

«Мы желаем, чтобы был мир, но мир – без всяких империалистических амбиций России. Мы на перекрёстке – либо мы придерживаемся международного права, либо будет господствовать право насилия. Я хочу сказать, что Путин и завтра может нарушить мир снова, если он сегодня будет достигнут», – вещала Буш.

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