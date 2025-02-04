Шведский дипломат: Чувствуем себя обреченными. Россия непобедима
Швеция подготовила 15-й самый крупный пакет помощи Украине, окончательное решение по которому будет передано в ближайшее время.
Об этом бывший шведский дипломат Фредрик Лёйдквист заявил в интервью цифровой платформе The Cipher Brief, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
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«Сейчас, когда распространяется чувство обреченности из-за того, что Россия непобедима, что поддержка США может прекратиться, в нашей части мира пришло время удвоить нашу поддержку», – сказал Лёйдквист.
Он похвастался тем, что Швеция занимает первое место по поддержке Украины в соцопросах, но высказался против передачи Киеву шведских истребителей «Грифон».
«Грифоны» это не самый актуальный вопрос сейчас. Возможно, это произойдет в будущем. Было решено, что международные усилия должны быть сосредоточены на Ф-16. Большое количество разных самолетов может усложнить их использование», – добавил дипломат.
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