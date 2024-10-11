Шведский милитаризм расправил крылья и готовится к отправке войск в Латвию – по линии НАТО

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Как сообщает Euractive,.Швеция планирует направить своих военнослужащих, военные корабли и самолеты в Латвию для коллективной обороны НАТО.

Соответствующий законопроект “Шведский вклад в сдерживание и оборону НАТО в 2025 году” представило правительство страны. Документ будет быстро принят в ближайшие недели, пишет издание.

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“Это историческое решение. Впервые в качестве союзника мы предоставим вооруженные силы для коллективной обороны НАТО”, – заявила министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард на пресс-конференции.

Министр обороны страны Пол Йонсон уточнил, что Швеция направит для “передового присутствия в Латвии” около 600 военнослужащих в виде сокращенного батальона.

«В настоящее время идет подготовка подразделения», — сообщил министр, добавив, что в его состав войдут офицеры и военнослужащие постоянной службы, а не призывники.

Правительству Швеции придется координировать действия с Данией и Канадой для этого развертывания, поскольку Дания отправляет в Лвтвию батальон на шестимесячной основе. Канада возглавляет войска НАТО, размещенные в Латвии в качестве рамочной страны.

Кроме того, Швеция предоставит военные корабли для разминирования и морского наблюдения. Они будут развернуты на период до шести месяцев.

Министр обороны отметил, что корабли предназначены для действий в Северной Атлантике с акцентом на Северное и Балтийское моря. К примеру, в случае вооруженного нападения и шведские военные в Латвии, и военные корабли смогут остаться там и выполнять задачи.

Также Швеция планирует отправить в Латвию восемь истребителей и соответствующий персонал, которые помогут НАТО осуществлять воздушное наблюдение.

«Планируется, что в 2025 году шведский вклад будет состоять из восьми истребителей и соответствующего персонала», — сказал Карлсон.