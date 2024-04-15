Шведский министр в восторге от использования Украиной беспилотников

Елена Острякова.  
15.04.2024 23:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина, Швеция


Швеция решила передать Украине 10 боевых кораблей и 20 штурмовых лодок, которые будут использоваться береговой обороной.

Об этом министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил сегодня на Второй черноморской конференции по безопасности «крымской платформы» в Софии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Швеция решила передать Украине 10 боевых кораблей и 20 штурмовых лодок, которые будут использоваться...

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«Россия сильно расслабилась. Ее превосходство на море было сломлено украинскими морскими операциями на тактическом и оперативном уровне. Украина показала, что возможно, используя беспилотные аппараты, имея ограниченные ресурсы – откинуть российский флот. Сейчас мы видим, что другие страны используют украинский опыт для того, чтобы производить беспилотные надводные аппараты», – сказал Болин.

Он сказал, что Швеция будет использовать украинский опыт для охраны своей подводной инфраструктуры.

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