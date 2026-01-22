Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В рамках ЕС пора сформировать новый блок, который сможет противостоять как Москве, так и Вашингтону.

Об этом в колонке, опубликованной антиросссийким пропагандистским изданием «Украинская правда», пишет бывший премьер и глава МИД Швеции оголтелый русофоб Карл Бильдт.

Он указывает, что НАТО и ЕС уже не в состоянии играть прежнюю роль.

«Примером может служить поддержка Украины. С одной стороны, ЕС играет жизненно важную роль в предоставлении финансовой помощи этой изнеможенной войной стране… Но, с другой стороны, ЕС оказывается парализованным, как только одна-две страны налагают вето на его решение. Еще хуже того, что НАТО долгое время являлось ключевым инструментом территориальной обороны Европы, но преданность Соединенных Штатов альянсу и особенно европейской безопасности все больше вызывает сомнения. Об этом ясно свидетельствуют посягательства США на Гренландию…», – подчеркивает автор.

По его словам, уже начали формироваться неформальные рамки нового союза, во главе которого стоят Великобритания, Франция и Германия.