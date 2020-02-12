Шведы развернули кампанию против Хорватии

12.02.2020, Москва, Елена Острякова

После того, как Хорватия приняла на полгода председательство в Совете Евросоюза, шведские СМИ начали активно публиковать критические статьи о ее политике в отношении мигрантов, абортов и экологии.

Об этом пишет Total Croatia News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотя каждое государство-член ЕС по очереди принимает на себя шестимесячное председательство в Совете ЕС, хорватский премьер-министр Андрей Пленкович представил председательство Хорватии в ЕС как своего рода замечательный успех для его правительства и надеялся на общественное признание. Но случилось обратное», – говорится в статье.

Шведский депутат Малина Бьорка атаковал Пленковича на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге по поводу жестокости хорватской полиции в отношении мигрантов и их принудительного возвращения в соседнюю Боснию и Герцеговину без соблюдения каких-либо надлежащих административных процедур.

Бьорк также изложила свои аргументы в колонке под названием «Не позволяйте Хорватии войти в Шенгенскую зону«, опубликованной в шведском издании Svenska Dagbladet. Тему подхватили другие шведские СМИ.

Другая депутат Алиса Бах Кунке в колонке для Daily Aftonbladet раскритиковала хорватского вице-президента Европейской Комиссии Дубравку Шуицу за то, что та высказывалась против абортов. Она призвала своих шведских коллег в Европейском парламенте не голосовать за Шуицу.

Несколько дней назад шведская Svenska Dagbladet подняла вопрос о том, что спонсором хорватского председательства в Совете ЕС является нефтяная компания, что не соответствует экологической политике Евросоюза. Министерству иностранных дел Хорватии пришлось выступить с заявлением о том, что страна поддерживает «зеленую» политику ЕС.

Тем временем шведское издание Svenska Dagbladet опубликовало текст о демографических потерях Хорватии и эмиграции. С 1991 года страна потеряла 15% населения.

«Маловероятно, что Пленкович и его правительство ожидали такой суровой критики и обоснованных жалоб от североевропейской страны», – резюмирует Total Croatia News.