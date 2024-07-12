Шведы решили устроить Венгрии бойкот за встречу с Путиным, и подбили на это еще пять стран ЕС

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Reuters пишет об антивенгерском бойкоте, задуманном шестью странами ЕС. Их лидеры договорились игнорировать министерские встречи во время председательства Венгрии в Евросоюзе, то есть, на ближайшие полгода.

Как сообщило правительство Швеции, они и ряд других стран Европейского союза не будут направлять министров на правительственные заседания, связанные с председательством Венгрии в ЕС в этом месяце, в знак протеста против переговоров Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным

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«Действия Венгрии во время председательства в Совете ЕС вредны и должны иметь последствия. Поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неформальных правительственных встречах в июле», — заявила министр по вопросам Европы правительства Швеции Джессика Росвалл.

Она добавила, что к бойкоту, кроме Швеции, присоединились Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия.

На министерских встречах они будут представлены на уровне государственных служащих, а не министров.

Росвалл отметила, что другие страны-члены ЕС тоже обсуждают подобные действия.

Напомним, Венгрия будет председательствовать в ЕС в течение шести месяцев до 31 декабря.

Помимо шведов атаковали позицию венгров и в Европарламенте. Глава тамошней либеральной депутатской группы «Восстановить Европу» Валери Хаер высказала убеждение, что председательство Венгрии в Совете ЕС необходимо прекратить.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подрывает позиции, которые были приняты Европейским Союзам и действует вопреки интересам блока… Нужно изучить все средства, чтобы остановить председательство Венгрии. Пришло время обуздать негодяя Виктора Орбана», – считает она.

Ранее о том, что, что ЕС пригрозил Венгрии последствиями после визита Орбана в Москву, писало Politico.

«Учитывая стремительную эскалацию ситуации вокруг Будапешта в первые две недели его председательства, пока речь идет о возможном бойкоте организованных Будапештом встреч министров ЕС. Однако не исключено еще более жесткое сопротивление со стороны Брюсселя, если венгерский премьер пересечет еще больше «красных линий», – предупреждает издание.