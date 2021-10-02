Шведы второй раз попались на розыгрыш российских пранкеров

02.10.2021 11:17 (Мск), Москва, Елена Острякова

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли комитет по иностранным делам парламента Швеции.

Поразительно то, что до этого они уже разыграли министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Тогда она сообщила звонившим по видом соратника блогера-уголовника Алексея Навального Леонида Волкова шутникам, что ее страна готова выделить «на развитие демократии в России» 38 млн долларов через специальный фонд. Эта история имела большой резонанс в Швеции, и депутаты парламента упрекали министра за то, что она позволила себя разыграть, предлагая подать в отставку. Однако теперь сами оказались в такой же ситуации.

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«Волков» предстал перед депутатами в домашней одежде на кухне. Во время разговора он слушал «шведские пьяные песни», выпивал и курил, доверительно сообщив собеседникам, что после вчерашней встречи с американским послом ему необходимо похмелиться. Ничто из этого не смутило депутатов.

Казалось бы, после многочисленных розыгрышей Вована и Лексуса европейских политиков, можно было бы стать более подозрительными, но нет: непосредственному «Волкову» вновь сошли с рук все шалости. Александр Столяров, сыгравший навальниста, полагает: реальный российский оппозиционер не сильно отличается от созданного им образа.

«Волков» называл шведских депутатов «потенциальными инвесторами» и опять вымогал деньги. Его собеседники посетовали, что российский закон об иноагентах серьезно осложнил дело. Они рассказали, как они добиваются введения новых санкций против России, но большинство стран в Евросоюзе не поддерживают энтузиазм Швеции и Литвы. Некоторые из них даже ставят вопрос о снятии санкций. Такая же ситуация с остановкой «Северного потока-2».

При этом шведы попеняли «Волкову» на националистические высказывания прошлых лет. Тот легко пообещал отречься от былых взглядов и рассказал , что принято решение о смене символики навальнистов. Прошлый символ – желтая утка – будет замене на розовую утку, чтобы «уйти от сексизма».

Смысл программных изменений он демонстрировал с помощью детских игрушек. Путина изображал ежик, а Лукашенко – котенок. «Волков» устроил перед депутатами целый кукольный спектакль. Депутаты озадачились и признались, что «культурный контекст в Швеции особо не понятен». «Волков» заверил их, что «все это поможет свергнуть тоталитаризм без насилия».

В этот момент ему передали мешок с «деньгами от посла». Он показал этот мешок депутатам и пристыдил их за то, что они не поддерживают навальнистов. Те заверили его, что «помощь придет». «Волков» признался, что «не может слушать их без выпивки». Депутаты поблагодарили его за разговор и выразили надежду на то, что тот продолжит работать «на демократию и свободу».