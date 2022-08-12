Швейцария больше не нейтральна и не может быть посредником, – МИД РФ

12.08.2022  13:33 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Швейцария присоединилась к санкционному давлению на Россию и поддержала преступный киевский режим. Поэтому теперь нельзя говорить ни о каком нейтральном статусе, необходимом для посредничества на переговорах Украины и России.

Об этом на брифинге высказался заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Швейцария присоединилась к санкционному давлению на Россию и поддержала преступный киевский режим. Поэтому теперь...

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«Швейцарцы действительно интересовались нашим мнением о возможном представительстве интересов Украины в России и России на Украине. Причем, достаточно давно. Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов.

Как известно, Берн присоединился к незаконным западным санкциям против России и поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной. Как при таком поведении предлагать посредничество, представительство или иные добрые услуги – совершенно непонятно», – сказал Нечаев.

«Тот факт, что Берн, зная наше мнение, продолжил переговоры с Киевом о взаимном представительстве, подтверждает, что интересы России его, на самом деле, не волнуют. Это только укрепляет нашу позицию о том, что ни о каком представительстве и посредничестве Швейцарии не может быть и речи», – добавил представитель МИД.

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