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Швейцарские власти показали, что их страна больше не является нейтральной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отвечая на вопрос, почему РФ отказалась ехать на конференцию по Украине, которая 15–16 июня пройдет в швейцарском Бюргенштоке.

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«Швейцария, присоединившись к односторонним антироссийским санкциям, лишила себя статуса нейтрального государства. Власти страны указали, что они в конфликте, и подтвердили, с какой именно стороны. В таких условиях о нейтральности и непредвзятости говорить не приходится. Сам факт проведения пропагандистского прокиевского саммита подчеркивает ангажированность властей Швейцарии. Они лучше всех понимают, в какой постановке участвуют», – сказал Мирошник «Известиям».

Еще более жестко по этому поводу ранее высказался постпред России при ООН Василий Небензя.

«Запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе, и никакой добавленной стоимости в принципе не несет. Киевский главарь не скрывает, что главная задача встречи — выработать оторванный от действительности ультиматум, который впоследствии будут пытаться навязать нашей стране. Разумеется, все эти усилия будут тщетными», – заявил Небензя.

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает неуместными ультиматумы Киева Москве.

«В ситуации, когда Украина не справляется с задачами отражения российского наступления и пополнения рядов собственных вооруженных сил, ультиматумы России никому не кажутся уместными», – говорит аналитик, объясняя низкий уровень высокого представительства на предстоящей конференции и отказал ряда стран принимать участие в мероприятии.

А Мирошник подчеркнул, что любые мирные инициативы придется обсуждать только при участии России.

«О месте, процедуре и форме переговоров принято говорить в формате «переговоры о переговорах». Однако пока мы не наблюдаем самой возможности таких переговоров. Кроме определения места их проведения нужна еще и субъектная вторая сторона переговоров, которая проявляет к этому стремление и потенциал. Пока же мы видим только стремление к проведению пропагандистского шабаша в Швейцарии, который может иметь отношение к чему угодно, но не к урегулированию конфликта», – резюмировал дипломат.