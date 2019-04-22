Швейцария отказалась присоединиться к антироссийским санкциям ЕС

22.04.2019, Москва, Олег Кравцов

Швейцария не имеет отношения к санкциям Европейского союза, которые были введены против РФ.

Об этом в интервью “Московскому комсомольцу” рассказал посол Швейцарии в Москве Ив Россье.

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“Мы не присоединялись к санкциям Евросоюза по поводу Украины. Мы к ним не имеем отношения. Это не проявление нейтралитета, просто мы всегда принимаем независимые решения о том, вводить санкции или нет, не следуем автоматически”, – сказал Россье.

По его словам, Швейцария ввела свои собственные ограничения конкретно по Крыму, так как не признает его присоединения к России. Швейцарские компании не должны работать в Крыму, а также инвестировать в полуостров, объяснил дипломат.

“Второе: мы не присоединились к санкциям ЕС, так что против нас не было введено российских контрсанкций — но при этом у нас существует мониторинг, чтобы исключить возможность использовать швейцарскую территорию для обхода санкций или контрсанкций. Например, кто-то находится под финансовыми санкциями, у него требуют закрыть счет, скажем, в Лондоне или Берлине, — это лицо может по-прежнему сохранять свой счет в Швейцарии, но не может перевести на него все деньги со счетов, которые закрываются в другой стране Европы, – добавил посол.

Также он рассказал, что как участник Шенгенского соглашения Швейцария не обязана давать шенгенскую визу людям, подпадающим под санкции.

“Но мы можем давать им свою, швейцарскую национальную визу для посещения нашей территории. По этому пункту недовольные нашлись с обеих сторон — как в России, так и в ЕС, значит, все нормально, мы действительно заняли нейтральную позицию”, – – резюмировал Россье.