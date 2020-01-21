Швейцария усилила меры безопасности из-за украинского «шапочного махинатора»

21.01.2020, Давос, Владимир Гладков

В ходе ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе все желающие могут получить в специальном павильоне бесплатную зимнюю шапку под лозунгом «Мы защищаем вас». Однако на этот раз организаторы усилили меры контроля, выдавая лишь по одной шапке в руки.

Соответствующие фото опубликовал в своем Telegram-канале киевский политолог Тарас Березовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, подобные меры связаны с тем, что в 2019 году экс-кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко набрал целую стопку синих вязанных шапок якобы для своих друзей, растиражировав это в Сети.

«Помните, в прошлом году был скандал, когда кандидат в президенты Игорь Шевченко намутил себе и друзьям с десяток знаменитых давосских синих шапок? В этом году приставили специального человека, который выдаёт одну шапку на руки. Ну, хоть чему-то мы буржуев научили», – написал Березовец.

Тогда выходка украинского политика быстро облетела медиапространство и вызвала целый ряд негативных отзывов.

«В Давосе солнечно, но морозно – нужна шапка. Если забыл шапку дома, выход есть…

Мой вчерашний пост про шапку вызвал шквал эмоций и просьб от друзей привезти им такую же в подарок. Да, такую шапку можно взять бесплатно, но только одну. Я бы не был Шевченко, если бы не прибегнул к «шапочным махинациям» ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было достаточно много.

Отстояв в очереди, я взял сразу четыре шапки, больше совесть не позволила. Отошел 10 метров и понял, что мало взял. Вернулся взять еще, но не тут то было. Неизвестно откуда появился охранник и чуть меня не арестовал. Сказал, что я уже взял достаточно и должен уходить.

А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и не повернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров он «разрешил» мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого «не видит». Он демонстративно отвернулся, а я типа втихаря взял шапку. Вот так, на что только не пойдешь ради друзей!», – хвастался Шевченко.

Позже кандидат в президенты также разместил на своей странице в Facebook фото с добытыми шапками, гордо назвав их «давосскими трофеями».