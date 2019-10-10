10.10.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Швейцарский делегат отчитала Украину на ПА ОБСЕ при полной солидарности зала

Украинский кризис, мягко говоря, достал Европу, в которой уже давно ждут от Киева каких-то конструктивных шагов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый зампред Комиссии СФ по международным делам, возглавлявший российскую делегацию на ПА ОБСЕ Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последний момент неожиданно выступила руководитель делегации Швейцарии, я даже с ней не знаком, она очень резко выступила против украинской делегации.

Она обвинила украинскую делегацию в том, что они нарушают и Минские соглашения, что они нарушают условия соблюдения мира, что они не дают нормально работать мониторинговой миссии на той стороне, которая находится под контролем киевских властей.

Было очень резкое выступление, и, честно говоря, когда вышли, украинцы нам говорили: «Это ваша работа, что швейцарцы выступили против нас?» – рассказал Джабаров.

«Мы, конечно, посмеялись, но, в общем-то, я хочу сказать, что зал в целом, судя по настрою, поддерживал мнение швейцарки.

Похоже, всё-таки, украинский кризис, мягко говоря, всех достал, поскольку понимают, что шаги должны быть сделаны теперь уже Киевом, и реальные шаги», – добавил российский представитель.

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