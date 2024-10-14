Швейцарский дипломат посоветовал Украине не спешить с новой мирной конференцией

Киеву не стоит спешить с «мирной конференцией», которую у Зеленского все еще не оставляют надежды провести до конца нынешнего года. Такой совет украинцам дал швейцарский дипломат, экс-генсек ОБСЕ, а ныне ), директор Женевского центра по вопросам политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер в интервью немецкому иновещанию DW.

«Украинское руководство сейчас готовится к переговорам, пока оно к ним не готово. И это можно понять. В США пройдут выборы президента. Неясно, какой будет после них американская политика в отношении Украины. Поэтому, я думаю, что для Киева пока было бы очень рискованно садиться за стол переговоров», – сказал он.

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По мнению швейцарского дипломата, не способствует успеху мирной конференции и ситуация на поле боя, в частности, на Донбассе.

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«И даже если посмотреть на поле боя, Украина хотела бы вести переговоры в более благоприятной ситуации, чем, например, во время переговоров по двум соглашениям в Минске. В идеале Украина хотела бы получить военный импульс», – добавил он.

Отвечая на вопрос, остаются ли шансы на мирные переговоры Москвы и Киева, Гремингер сказал:

«Мы еще не достигли точки, когда стороны понимают, что на поле боя сложилась патовая ситуация, и что никаких военных преимуществ больше не может быть».

Также швейцарец посоветовал украинцам умерить агрессивную тональность в отношении Москвы.

«Если вы хотите разрешить конфликт, достичь прекращения огня, то я не думаю, что вы добьетесь чего-то путем обвинений, какими бы законными они ни были. Это не приведет обе стороны за стол переговоров», – уверен он.

Пояснил Гремингер и причины, заставившие Шчвейцарию – страну-хозяйку первого «саммита мира», поддержать мирный план Китая и Бразилии из шести пунктов.

«Я думаю, мы согласны со всем, что содержится в шести пунктах. Но есть вещи, которые отсутствуют в плане, это для нас проблематично. Три принципа деэскалации – я думаю, мы согласны с этим. Что война, в конечном итоге, может быть закончена только путем диалога и переговоров – это также кажется мне бесспорным. Имеет смысл предоставлять больше гуманитарной помощи и обеспечивать лучшую защиту гражданского населения. Также имеет смысл запретить применение оружия массового поражения и ядерного оружия и обеспечить защиту гражданских ядерных объектов. Призыв против создания блоков и в пользу международного сотрудничества тоже кажется мне логичным. И вообще, этот призыв к международному сообществу способствовать деэскалации и продвижению мирных переговоров – все это, с точки зрения Швейцарии, заслуживает поддержки», – говорит дипомат.

Далее он изложил свои частные претензии к китайско-бразильскому плану.

«Чего не хватает? Если говорить о процессе, то, в первую очередь, нужно сказать, что в этой инициативе не участвовала ни одна из двух враждующих сторон. И я думаю, что до тех пор, пока у нас не будет инклюзивных процессов и инициатив, мы будем добиваться лишь ограниченного прогресса. Что касается содержания, то в нем нет ссылки на Устав ООН, а значит, на территориальную целостность и, конечно же, на обращение с аннексированными территориями. Это, безусловно, серьезный недостаток. И еще, как мне кажется, не хватает ссылок на гарантии безопасности, которые необходимы для того, чтобы прекращение огня не было вновь нарушено вскоре после его заключения. Я думаю, что это основные недостатки. Но в целом я бы сказал, что это шаг в правильном направлении», – резюмировал швейцарский дипломат.