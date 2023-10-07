Швейцарский гость предложил Молдове фальшивый нейтралитет

Алексей Логофет.  
07.10.2023 22:33
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, Швейцария


Молдова могла бы оставаться нейтральной, но «укреплять интеграцию с Евросоюзом», играя «осторожную роль в санкциях».

Такой рецепт озвучил швейцарский доктор политических наук, депутат парламента кантона Цюрих Дьитер Клай в ходе своего выступления на прошедшей в Кишиневе IV Международной конференции «Основы устойчивого развития и безопасного будущего».

Молдова могла бы оставаться нейтральной, но «укреплять интеграцию с Евросоюзом», играя «осторожную роль в...

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«Для Молдовы нейтралитет может быть стратегией выживания. Цель – ни при каких обстоятельствах не быть втянутыми в войну. Молдова должна сохранять закрепленный в Конституции нейтралитет и играть осторожную роль в санкциях», – отметил швейцарский эксперт.

По его словам, нейтральное государство, однако, не должно позволять поставлять в зону конфликта оружие или так называемые «товары двойного назначения».

«При этом нейтралитет также означает наличие сильных и хорошо оснащенных вооруженных сил, способных защитить население. Углубление интеграции с Европейским Союзом совместимо с нейтралитетом, при этом вступление в НАТО противоречит ему», – отметил Дьитер Клай.

Следует отметить, что в свете последних событий «углубление интеграции с Европейским Союзом» уже не может рассматриваться как «нейтралитет».

«Члены ЕС и сам союз как единое целое ведут против нашей страны войну по всем направлениям, в том числе и путём оказания военной помощи своему передовому отряду на Украине, заняты подрывом наших позиций и влияния по всему периметру границ России», – указывал накануне российский дипломат Михаил Демурин.

По его мнению, сегодня Евросоюз – «враждебное России межгосударственное объединение».

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