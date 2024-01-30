Швейцарский издатель: Стран, думающих как Венгрия, в ЕС большинство

Поддерживающие Украину силы в ЕС несколько недель ходили с шапкой по кругу, собирая финансовую помощь Киеву у каждой страны по отдельности, однако смогли набрать меньше половины заявленной суммы в 50 миллиардов евро.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы ни хотелось определённым силам в ЕС поддержать Украину, они прекрасно понимают, что Виктор Орбан в рядах ЕС не один. Он просто самый заметный. Дело в том, что уже на протяжении нескольких недель определённые круги в ЕС пытаются собрать те же 50 миллиардов другим путём – ровно тем, который показал Орбан. Он сказал: «Ребята, 50 млрд. из бюджета ЕС давать я не хочу. Пусть те страны, которые хотят поддерживать Украину активно, скинутся деньгами из своих бюджетов». Несколько недель мы танцевали этот вальс, но этим определённым кругам, которые сильно хотят поддержать Украину, можно их назвать группой фон дер Ляйен, они несколько недель ходили с шапкой по кругу. И говорят, что в эту шапку она смогла собрать порядка 20 миллиардов. Это же половина от обещанной цифры, и соглашаться на это ни фон дер Ляйен, ни её сотоварищи не хотят и не могут», – рассказал Песке.

По его словам, это прямо указывает на то, что в ряде европейских стран и правительств согласие на финансовую поддержку Украины имеет виртуальный характер.

«Люди дают понять: если вы хотите из кошелька ЕС, который наполняют Германия, Нидерланды, Франция, Бельгия и пара скандинавских стран, дать какие-то миллиарды Украине – окей. Говорят – кто? Говорят бедные, условно говоря, испанцы, итальянцы, греки. Окей, из этого кошелька, который был наполнен северянами, отдавайте. А когда кошелька нет, и госпожа фон дер Ляйен залазит в карманы тех же греков, испанцев и португальцев, они говорят: «нет, из нашего кармана мы на украинские проекты денег давать не будем». Те круги, которые хотят поддержать украинский проект на глобальном уровне, он им очень важен, не имеют большинства и единства в европейской семье народов. И тут складывается цугцванг. Про 50 млрд. было рассказано, американские «партнёры» давят на ЕС, чтобы эта помощь как можно быстрее случилась. Потому что американцы хотят себя разгрузить, поэтому нужны всякие немцы да французы с греками. И мы наблюдаем эту ситуацию, в которой верхи не могут, а базис не хочет. Как развяжется этот узел в рамках ЕС, я из сегодняшней перспективы сказать не могу. Лишать права голоса Венгрию – за что? Если бы она нарушала какие-то уставные моменты, это бы поняли все. А если исключат Венгрию за то, что она имеет другую точку зрения, другую оценку сложившейся ситуации, это конец», – заключил швейцарский издатель.