Швейцарский полковник: Цели СВО не меняются – они только углубляются и расширяются по Украине
Чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше русские получают преимущества, и суть здесь совсем не в территориях.
Об этом на канале подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это те же цели, что и сегодня [демилитаризация и денацификация], но тогда эти цели были, скорее, на оперативном уровне. Но чем дальше мы продвигаемся, тем больше преимуществ получают русские. И дело не только в территории, потому что дело не в территории.
Дело в том, чтобы уничтожить, фактически истощить украинскую армию. И пока они следуют этой цели, цель расширяется и меняется не в формулировке, а по сути.
Помните, в самом начале русские вмешались на Украину, чтобы бороться с угрозой для населения Донбасса. Но когда они продвигаются вперёд, когда у них появляется больше возможностей, цель расширяется», – сказал Бод.
«Сегодня это четыре области – почему русские требуют сохранить эти территории? Конечно, есть сухопутный коридор в Крым, всё это они тоже получат. Но настоящая цель – взять их под контроль и подчинить российскому суверенитету, чтобы они могли жить по российским законам, а не по украинским.
Потому что, как вы знаете, украинские законы проводят различия между этническими русскими и этническими украинцами. И это часть защиты населения. Таким образом, мы возвращаемся к истокам конфликта, но в другом виде», – добавил швейцарский эксперт.
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