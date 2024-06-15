Швейцарский саммит станет демонстрацией слабости Европы, – мнение

Любовь Смирнова.  
15.06.2024 18:33
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Политика, Русофобия, Украина


Швейцарский саммит, задуманный как глобальное судилище над Россией, обернется демонстрацией слабости коллективной Европы, действующей под диктовку из-за океана.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» сообщил автор блога «Китайский СвяZной», публицист Руслан Карманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Швейцарский саммит, задуманный как глобальное судилище над Россией, обернется демонстрацией слабости коллективной Европы, действующей...

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«Европе откровенно не хватает ресурсов ни на что – падает собственная экономика, падает производство, большие проблемы с сельским хозяйством. И то, что мы не видим в эфирах CNN постоянно бунтующих фермеров и прочие проблемы Европы, еще не значит, что их нет. Всё это естественно говорит о том, что дальнейшее развитие событий в сторону эскалации Европа тупо не тянет. Она уже сейчас не тянет темп поставки Украине военных ресурсов, при том, что Европа сейчас работает в минус – она не просто всё производимое отдает, она и из запасов выгребает. То есть, даже применив все силы, она не может это сделать», – отметил он.

По мнению обозревателя, все это хорошо вкладывается в большую канву слабости Западного мира, которую мы будем наблюдать на псевдомегасаммите мира в Швейцарии.

«Эта тема она у нас будет в ближайшие два дня основной. То есть раскачивали мегасобытие, глобальное, планетарное судилище над Россией. 160 с лишним стран, Папа Римский, Патриарх Константинопольский, куча представителей различных организаций – такое всемирное судилище, которое должно быть по уровню представительства типа как Генассамблея ООН. Грубо говоря, всем миром собрались. Ведь это и подавалось, как «саммит мира», в том смысле, что весь мир соберётся вокруг одной уникальной «формулы мира Зеленского», и все присягнут ему чуть ли не на верность. Какой-то абсурд –  планетарная присяга на верность карликовому наркоимператору. И все, Россию все погонят сразу же, будут ущемлять, и в общем такой глобальный изгой, хуже, чем Северная Корея получится. Но в реальности мы видим совершенно обратное, и массовый отказ стран, с чего начал Китай, и остальные «посыпались», – подчеркнул Карманов.

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