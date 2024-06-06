Швейцарский сходняк: Индия отказала узурпатору Зеленскому в антироссийской поддержке

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Индия не определилась со своим участием в так называемой «мирной конференции» по Украине, которая запланирована в Швейцарии и на которую не приглашена Россия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил индийский посол в Москве Винай Кумар.

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«Участие Индии в конференции будет подтверждено только после формирования нового правительства. Поэтому мы до сих пор не знаем, примет ли Индия участие в конференции и в каком составе», – сказал Кумар «Известиям».

Что касается мирного плана, то он отметил, что Индия «поддерживает только тот, который одобрят обе стороны конфликта».

«Мы придерживаемся четкой позиции, что любая мирная конференция должна включать участие обеих сторон, то есть заинтересованных сторон. Всё, что не выполняет это условие, не может быть плодотворным, — подчеркнул посол.

А руководитель Центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований Индии Ракеш Бхадаурия обратил внимание, что его страна «никогда не критиковала Россию за проведение спецоперации».

«Она не поддержит никакие предложения, направленные на полный вывод российских войск или создание трибунала для преследования России», – заявил эксперт.