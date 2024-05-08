Швейцарский стратег: Мы повели Украину по ложному пути

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Страны западного блока сами подтолкнули Украину к войне и теперь не позволят ей пойти на перемирие.

Об этом в эфире интернет-канала «DW» заявил бывший полковник швейцарской армии, стратегический аналитик Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за того, что мы не хотели принимать реальность, мы повели Украину по ложному пути. И в результате у нас будет то, что мы наблюдаем сейчас. И именно по этой причине Запад сейчас в панике, потому что мы видим, что подтолкнули Украину к очевидному поражению», – сказал Бод.

«Но Запад не позволит Украине достичь победы или пойти на переговоры, чтобы найти политическое урегулирование этого конфликта», – добавил он.