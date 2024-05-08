Швейцарский стратег: Мы повели Украину по ложному пути

Вадим Москаленко.  
08.05.2024 12:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1569
 
Война, Дзен, Политика, Украина


Страны западного блока сами подтолкнули Украину к войне и теперь не позволят ей пойти на перемирие.

Об этом в эфире интернет-канала «DW» заявил бывший полковник швейцарской армии, стратегический аналитик Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока сами подтолкнули Украину к войне и теперь не позволят ей пойти...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Из-за того, что мы не хотели принимать реальность, мы повели Украину по ложному пути. И в результате у нас будет то, что мы наблюдаем сейчас. И именно по этой причине Запад сейчас в панике, потому что мы видим, что подтолкнули Украину к очевидному поражению», – сказал Бод.

«Но Запад не позволит Украине достичь победы или пойти на переговоры, чтобы найти политическое урегулирование этого конфликта», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть