Швейцарский тупик

Широко разрекламированный «форум мира» в Швейцарии завершился без каких-либо сюрпризов. Его единственным результатом стало подписание довольно беззубой итоговой декларации, в которой даже первоначальный термин «российская агрессия» был на марше заменен нейтральным «война».

Не «оживили» атмосферу форума даже некоторые символические накладки вроде того, что генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отказалась выступить, когда ей дали слово, а когда очередь на выступление дошла до председателя делегации Боснии и Герцеговины, той не оказалось в зале.

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Коммюнике подписали менее 80 из зарегистрировавшихся на саммите участников. Впрочем, большинство этих стран-отказников изначально не скрывали своего скепсиса относительно возможности достижения мира в одностороннем порядке и ехали только чтобы понаблюдать, заодно понизив уровень представительства своих делегаций.

По большому счету этот форум при таких вводных можно было и не проводить. Но проводить было надо – сдавать назад после такой активной подготовительной работы и стольких сказанных слов и выданных под форум авансов – значило продемонстрировать всему миру свою слабость.

Ну, вот и провели. Подписали, Теперь можно разъехаться и воевать дальше. До следующего такого саммита. А его уже анонсировали в Киеве. И даже пообещали пригласить туда Россию. Почему не пригласили в этот раз? А потому, что пока, мол, еще рано, и почва не созрела.

Однако, с учетом того, что швейцарский форум так и не выполнил свою задачу-максимум и не привел к появлению более широкой коалиции в поддержку Киева, перспективы второго форума уже сейчас выглядят крайне туманными.

Почти 80 подписавшихся за Украину, пускай и в несколько «обезжиренном» варианте – можно считать успехом. Но только в плане количества. Если отминусовать страны западной коалиции (ЕС+НАТО), остальные подписанты – это, по уровню влияния, скорее, ничего не решающий оптовый довесок к позиции основных спонсоров войны.

Неудивительно, что и Камала Харрис и Шольц покинули форум досрочно. С их стороны это не было проявлением неуважения, просто свои номера они уже отбыли, а поскольку никакой дальнейшей интриги, требовавшей личного участия, не предполагалось, можно было вернуться к делам домашним.

Тот факт, что на саммит из действующих членов СНГ приехала только Армения – это успех российской дипломатии, которая убедила другие страны объединения, в первую очередь Казахстан, не ссориться с Москвой. Но этим российский успех и исчерпывается. Потому что на что-то большее – например, убедить западников отказаться от поддержки Украины или убедить условный Юг подписаться под недавнее предложение Путина Киеву, сил у ведомства Лаврова не хватает.

Кто по факту в ситуативном выигрыше, так это Китай. Усилия пекинской дипломатии, активно отговаривавшей все зависимые от Поднебесной или прислушивающиеся к ее мнению страны, саботировать форум Зеленского принесли свои плоды.

Если посмотреть на карту, можно увидеть, что в Швейцарии отсутствовала большая часть Африки, наиболее значимая часть Латинской Америки и ключевые игроки азиатской части мира, включая спрыгнувший с «швейцарского» поезда в последний момент Пакистан. Исключение – Индия и западные форпосты в восточной Азии – Япония, Южная Корея и Сингапур.

Однако эта китайская победа – исключительно тактическая. Да, теперь мяч переходит на поле Пекина, и Китай получает возможность и даже карт-бланш попытаться продемонстрировать свои возможности в плане замирения на берегах Днепра. Механизм в Пекине уже обозначили – это проведение альтернативной конференции с равным участием, как России, так и Украины, и с другой повесткой. Известны даже предполагаемые локации такого мероприятия – в Венгрии, Турции либо Сербии.

Однако совсем не факт, что гипотетический «китайский» форум по Украине не завершится точно таким же пшиком, как и форум Зеленского. Только на этот раз приедут страны условного «китайского блока» и сочувствующие, а коллективный Запад с его сателлитами это дело демонстративно проигнорирует или же пошлет малозначимых клерков, которые, к тому же, откажутся подписывать итоговые документы.

И главное – Пекину надо будет еще как-то уломать и Украину, и Россию. Если с Москвой еще можно надеяться на готовность сделать приятное восточному стратегическому партнеру, то Киев как пить дать упрется в нежелании даже рассматривать повестку, исходящую из признания «реалий на земле».

Возвращаясь к швейцарскому мероприятию. Многие московские комментаторы не скрывают своего недоумения: мол, как же так: президент Швейцарии говорит, что мира невозможно достичь без участия России. О том же говорят глава МИД Саудовской Аравии, президент Австрии и даже немецкий канцлер Шольц.

Но при этом абсолютно все ораторы категорически отказываются обсуждать выставленные на днях условия России. Зачем тогда говорят про невозможность?

Ларчик открывается довольно просто. Достаточно послушать, каково по мнению всех этих политиков целеполагание привлечения России к переговорам. Зачем вообще там, по их мнению, нужна Москва.

А вот зачем. Слово – канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру:

«Как можно больше государств должны оказать давление на Москву, чтобы она согласилась на реальный мирный процесс. Запад в одиночку не может этого сделать».

Отмечу, это говорит лидер одной из наиболее лояльных к Москве европейских стран.

Или вот президент Финляндии Александр Стубб говорит, что Китай может сыграть ключевую роль в установлении мира в Украине. Какой ему видится роль Пекина в этом процессе?

«Я упорно призываю Китай в том, что он мог бы повлиять на Путина, положить конец этой войне. Я считаю важным, чтобы это произошло на условиях Украины».

Аналогичное мнение в еще более заостренной форме высказывает еще один западник – премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Отсутствие России за этим столом на Саммите мира — абсолютно правильное решение. Мир будет тогда, когда РФ будет уважать международные принципы и Устав ООН».

А вот Урсула фон дер Ляйен:

«Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда придет время включить Россию в мирные усилия. И двигаться к миру, как финальной стадии. Я надеюсь, это наступит быстро».

Резюмируем: роль Москвы в переговорах видится как исключительно пассивная. Главное – суметь так надавить на Россию, чтобы та пошла на уступки. Но ключевой изъян этого плана в том, что коалицию «давильщиков» на Россию сначала нужно создать. А с этим пока туго. Кто стоял на антироссийских позициях, то на них и стоит. Остальные не за Россию, а просто стоят в сторонке.

Согласны поговорить с Россией и киевские. Но как – «поговорить»? По факту это выглядит как доведение до сведения Москвы содержания некоего коллективного ультиматума «от имени и по поручению мирового сообщества». А дело России – маленькое, подписать все, что от нее требуется.

Послушаем Кулебу:

«Настанет момент, когда надо будет говорить с РФ. Но наша позиция очень четкая, мы не позволим России говорить языком ультиматумов, которым она говорит сейчас. Украина готова начать переговоры с Россией на своих условиях».

Кулеба назвал «немыслимым» требование, «чтобы суверенное государство оставило собственные суверенные территории».

О том же самом – что Киев представит Москве план завершения войны после его согласования с западными партнерами, чтобы затем именно на этой – утвержденной на Западе платформе – начать переговоры, говорит и Ермак, анонсируя некий второй саммит мира. При этом – «никакого компромисса по поводу независимости, никаких уступок в части суверенитета и территориальной целостности Украины по результатам этой встречи не будет», – подчеркивает Ермак.

Козе понятно, что это тупик. Ни одна из сторон не готова поступиться чем-то значимым ради самой идеи сесть за общий стол. Излучает пессимизм даже вечно проукраинский «Бильд» в лице своего обозревателя Юлиана Репке:

«Саммит в Швейцарии не принесёт мира Украине», – пишет он.

Примечательно, что все разговоры о мире – что с западной, что с российской стороны – не предполагают остановки боевых действий. А без этого шага все подробные переговоры являются живыми иллюстрациями к известной поговорке: «Собака лает, а караван идет».

На данном этапе ни Запад, ни Китай, несмотря на публичную риторику, совершенно не заинтересованы в завершении конфликта, но при этом стараются контролировать его ход и интенсивность в своих интересах.

Судя по озвученным и уже реализуемым планам Запада, деньги на войну есть как минимум до конца 2025 года – на более дальние сроки горизонт планирования не выходит. Что же до Китая, то он также дал понять, что никакой войны за Тайвань с его стороны ожидать не стоит. Мол, Запад хотел бы загнать нас в ловушку, подобную той, в которой оказалась Россия с Украиной, но мы эти планы раскусили.

Так что вывод напрашивается не слишком оптимистический – боевые действия продлятся минимум ближайшие полтора года. Вопрос лишь в том, на каком именно ТВД. Иначе говоря, хватит ли у сторон сил и ресурсов для расширения текущего театра. Но это уже тема для другого разговора.