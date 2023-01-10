Швейцарский журналист: война с РФ будет идти до последнего румынского солдата

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Несмотря на то, что большинство европейцев против спонсирования Украины и поставок ей нового вооружения, руководство западных стран готово продолжать конфликт и даже втравить в него Румынию и Польшу.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману рассказал Швейцарский журналист Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно опросам населения в Германии, 52% говорит о том, что нужно увеличивать дипломатические усилия для решения конфликта на Украине. И большинство населения Германии не хочет увеличения военной помощи Украине. Но – в тех же немецких, французских СМИ очень нагнетается истерия в том плане, что нужно поставлять», – сказал он.

Песке подчеркнул, что Запад настроен вести войну с Россией до последнего, и попытается отправить на передовую жителей Восточной Европы.

«Объединённый Запад хочет окончательного решения этого вопроса именно на полях вокруг Харькова, Донецка, может быть, Курска. Они никоим образом не хотят, чтобы эта война перекинулась на их территории. Поэтому война будет вестись до последнего украинского, российского, румынского, молдавского солдата, и кого они ещё смогут туда отрядить. И до последней бронемашины», – резюмировал журналист.