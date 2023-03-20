Си Цзиньпин оглушил своим прогнозом российских либералов

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Председатель КНР Си Цзиньпин взорвал сегодня мозг российским либералам своим заявлением на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным про российские выборы 2024 года.

Оперативный комментарий по этому поводу пришлось давать пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения результатов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях», – сказал Си.

«Председатель Си не говорил, что Путин будет участвовать в выборах. Председатель Си выразил уверенность, что россияне поддержат Путина, и здесь можно только разделить его уверенность», – сказал Песков.

Но либералов было уже не унять.

«Следует ли законодательно предоставить председателю КНР право выдвигать кандидатов на пост президента РФ? Такая система закрепила бы прочный КНР-РФ альянс нынешних времён», – написал бежавший в Израиль политолог Станислав Белковский в своем ТГ-канале.

«Преемника на посту президента РФ с высокой долей вероятности тоже теперь России найдёт Китай (где-то в 2030-х). С первых минут встречи поражает, что Си ощущает себя как Начальник российских начальников. Может, и с Украиной что-то решит Китай», – считает блогер Павел Пряников.

Характерно, что в патриотическом лагере прочитали сигнал абсолютно по-другому.

«Чей намек российским элитам пересилит: условного запада, который выписал ордер на арест Владимира Путина или Си Цзиньпина, который поддержал переизбрание Владимира Путина на новый срок? Народу-то намекать не надо, выбор очевиден, а вот илиткам пора уже определиться, пока народ не решил их начать более активно принуждать или менять», – написал социальный технолог Роман Алёхин.

«У Китая огромное влияние на страны в Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Африке. Слова Си о том, что российский народ поддержит лидера России в 2024 году – это откровенный сигнал элитам стран в этих регионах. Англосаксы очень хотели сорвать визит, не получилось… и теперь им придется выкручиваться по многим кейсам в десятках стран. Несомненно, посольские службы Китая в этих странах будут разъяснять позицию Поднебесной после окончания визита, входя в противодействие англосансонскому давлению», – считает политолог Марат Баширов.

В итоге слова Си Цзиньпина о российских выборах обсуждают больше, чем положительный отзыв Путина о китайском плане мирного урегулирования конфликта на Украине. Его, а также планы по экономическому сотрудничеству лидеры обсуждали за обедом 4,5 часа.

Кстати, в аэропорту сегодня председателя Си встречали без обычных хлеба с солью и девушек в кокошниках. Как говорят, китайская сторона попросила об этом. Лидер КНР будет жить в Москве в китайском отеле Soluxe Hotel Moscow. Примечательно, что в ходе своего первого визита в Россию в 2017 году Си Цзиньпин останавливался в гостинице Radisson Collection, которая исторически носила название «Украина».

Вскоре после приезда китайской делегации в гостиницу, туда доставили десятки бумажных пакетов из забегаловки быстрого питания KFC.