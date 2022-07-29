Си Цзиньпин предупредил Байдена, чтобы тот не играл с огнем, не то обожжется

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В четверг Си Цзиньпин и Джо Байден провели двухчасовые «откровенные и обстоятельные» переговоры. В ходе переговоров лидер Китая предупредил своего американского визави, чтобы он не «играл с огнем» на фоне растущей напряженности вокруг Тайваня.

Об этом сообщают государственные СМИ Китая.

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«Тот, кто играет с огнем, в конце концов обожжется, – цитирует агентство Синьхуа слова Си Байдену. – Я надеюсь, что американская сторона полностью это понимает».

«Оба президента признали свой призыв откровенным и основательным», – сообщило информационное агентство.

Байден, со своей стороны, заявил китайскому лидеру Си Цзиньпину, что политика США по Тайваню не изменилась и что Вашингтон решительно выступает против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайванском проливе, заявил Белый дом.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран «обсудили ряд вопросов, важных для двусторонних отношений, а также другие региональные и глобальные проблемы, и поручили своим командам продолжать следить, в частности, решать вопросы изменения климата и безопасности в области здравоохранения», говорится в заявлении Белого дома.

Пекин все чаще предупреждает о последствиях визита спикера Палаты Представителей конгресса Ненси Пелоси на Тайвань.

Вашингтон не имеет официальных отношений с Тайванем и проводит политику “одного Китая”, дипломатически признавая Пекин, а не Тайбэй. Но по законам США они обязаны предоставить острову средства для самозащиты, и в Конгрессе усиливается давление с целью более явной поддержки Тайваня.

Ранее сообщалось о том, что лидеры Китая и США провели пятый телефоннй разговор и касался он темы Тайваня.

Белый дом сообщил, что звонок начался в 8:33 (12:33 по Гринвичу) и закончился в 10:50 (14:50 по Гринвичу).

«Речь идет о том, чтобы поддерживать открытыми линии связи с лидером Китая, одни из важнейших двусторонних отношений, которые у нас есть, не только в этом регионе, но и во всем мире», – сказал представитель Белого дома из национальной безопасности Джон Кирби журналистам.

Один источник Reuters, информированный о звонке, сказал, что администрация Байдена считает, что взаимодействие между лидерами является лучшим способом снизить напряженность в отношении Тайваня.

Байден также хотел обсудить вопросы климата и экономической конкуренции, сообщил источник, а также идею ограничения цен на российскую нефть.