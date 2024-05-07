Си Цзиньпин в Париже жестко отчитал западных критиков китайского плана по Украине

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Американская The New York Times обращает внимание на неожиданно жесткую реакцию китайского председателя Си Цзиньпина на западную критику в сторону Китая по поводу войны на Украине.

«Находящийся с двухдневным визитом во Франции Си Цзиньпин решительно выступил против критики его страны за тесные отношения с Россией во время войны в Украине, заявив, что «мы против того, чтобы этот кризис использовался для переложения ответственности на третью страну», очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны», – говорится в публикации.

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Си напомнил, что он «не стоял у истоков этого кризиса, не был его стороной и не участвовал в нем», отмечают американцы.

«Это резкое замечание, похоже, было направлено главным образом против Соединенных Штатов, считающих, что Китай, кроме того, что покупает огромное количество российской нефти и газа, продолжает помогать Москве в войне в Украине, предоставляя российским войскам спутниковые снимки, а также детали для истребителей, микрочипы и другое оборудование двойного назначения», – говорится в статье.

Как известно, вчера Си Цзиньпин в Париже в очередной раз опубличил позицию Пекина, который поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, которую одобрят и Москва и Киев,

«История показывает, что конфликт не может быть решен иначе, чем через переговоры. Мы призываем все стороны возобновить диалог», – сказал лидер КНР на пресс-конференции с Макроном по итогам французско-китайского саммита.

Си добавил, что Китай, Франция и Евросоюз должны противодействовать эскалации боевых действий на Украине, создавать условия для мирных переговоров.

С учетом того, что на продвигаемую Украиной и Западом июньскую мирную конференцию в Швейцарию Россию демонстративно не приглашают, такое заявление Си Цзиньпина фактически означает, что КНР не будет поддерживать «саммит мира» в версии Зеленского а любые его итоги в глазах Поднебесной будут ничтожны.

О том, что эти слова Си – не импровизация на ходу, а выверенная и согласованная позиция всей китайской верхушки, свидетельствует тот факт, что еще накануне поездки Председателя в Париж эти тезисы были опубликованы на сайте Госсовета КНР.