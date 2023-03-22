Си и Путин разбомбят Украину, а потом примутся за страны «Золотого миллиарда» – Соскин

Вадим Москаленко .  
22.03.2023 20:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве, помимо прочего, согласовывали удары баллистическими ракетами по Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве, помимо...

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«Будет серия мощнейших ударов баллистическими ракетами. Вполне возможно, что они договорились с Си Цзиньпином, может, не он их поставит, а Иран… или уже поставил, и Северная Корея. Может, с Си Цзиньпином договорились, что он даёт зелёный свет на нанесение этих ударов этими ракетами. Скорее всего, они уже приготовлены – исходя из последнего, что сказал Си Цзиньпин, он сказал, что сто лет таких изменений не было в мире, и что они с другом Путиным эти изменения делают», – заподозрил неладное политолог.

«Создан альянс сил зла двух государств – недораспавшейся Российской Федерации, Московии, и коммунистического бандитского Китая. Видимо, они полностью согласовали действия по нанесению ударов по Украине с переходом потом этих дальнейших ударов по другим государствам «Золотого миллиарда», – заявил Соскин.

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