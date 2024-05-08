Си и Путин синхронно принуждают Запад к миру

Китай и Россия чётко согласуют действия для того, чтобы принудить страны Запада к миру.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский пропагандист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Использование F-16 Россия будет расценивать как элемент ядерной эскалации. Всё это я бы привязал к европейскому путешествию китайского императора Си. На первый взгляд, здесь никакой связи, но эта ядерная угроза неспроста прозвучала, когда Си в Европе», – сказал Дроздов.

«Поскольку Китай взял за основной курс быть адвокатом России, и этот евровояж имеет цель именно это – адвокатировать участие России в переговорах как таковых. Это фактически тема остановки войны.

И как раз всё синхронно совпадает – с одной стороны враг угрожает, с другой стороны китайский император пробует примирять. Я это вижу как раз синхронными событиями», – пожаловался пропагандист.