Си и Путин замутили такое, что мир содрогнётся – украинский политолог

Вадим Москаленко .  
24.03.2023 23:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


Поскольку Пекин окончательно решил сделать ставку на Москву в своём противостоянии со странами западного блока, Китай теперь станет во всём помогать России.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Пекин окончательно решил сделать ставку на Москву в своём противостоянии со странами западного...

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«Связки России и Китая – это песочные часы. Нужно – помощь пошла в одну сторону, перевернул – пошла в другую.

Теперь, поскольку Китай сделал ставку на Россию в противостоянии США, этой атлантической однополярности, Китай не даст Путину проиграть. Си не случайно сказал Путину: «Дорогой мой друг».

Он не случайно сказал, что поддерживает его выдвижение, победу, и так далее», – сказал Карасёв.

Он подчеркнул, что Россия и Китай договорились кардинально менять мир таким образом, что затронет всех его обитателей.

«Зачем это решение Международного уголовного суда? Сделать Путина токсичным, чтобы он никуда не ездил, и чтобы элита в России от него начала шарахаться.

А Си наоборот – показал, что не надо шарахаться. Он сказал: Дорогой друг, мы с тобой сейчас замутим такие перемены, которые бывают раз в сто лет. По-блатному он сказал: «Брателла, мы с тобой такое замутили, что мало никому не покажется», – подытожил политолог.

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