Сибига – германскому министру: Пора переходить к прямой растрате конфискованных российских активов

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Странам западного блока пора перестать боятся возможных последствий – и пустить все замороженные российские активы на вооружение ВСУ и расхищение через киевские схемы.

Об этом на встрече со своим немецким коллегой заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала года Украина лишь два дня не была атакована российскими ракетами и дронами. Вот такая статистика, вот такой ответ российского агрессора на все мирные предложения. Теперь о замороженных активах. Здесь Украина отстаивает последовательную принципиальную позицию, что пора переходить от ситуации, когда мы используем только доходы от всех активов, до их использования для нужд украинской обороны, для нужд восстановления. Это справедливо. Именно агрессор должен страдать за нанесенный ущерб», – вещал Сибига.

Однако он пожаловался, что без решения коллективного Запада добиться этого не получится.