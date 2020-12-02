02.12.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Сибирь делает Россию великой державой -Карасев


На Западе всегда мечтали получить доступ к природным ресурсам российской Сибири.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что Россия останется великой державой до тех пор, пока имеет Сибирь в своем составе.

«Всю жизнь Западная Европа, прежде всего, потом немцы, мечтали о кладовых Сибири. До сих пор даже почему Россия, даже не Китай, а Россия – враг для Запада? Они поняли, что Сибирь остается жемчужиной России. И если бы не было Сибири у России, она бы не была великой державой после Советского Союза.

До тех пор, пока у нее остается Сибирь и другие ресурсные регионы, она остается великой державой в каком бы она состоянии не была – при Ельцине, при раннем Путине, при позднем Путине. Это всегда манило Запад», – заявил Карасев.

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