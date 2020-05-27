Сибирский город поразил эпидемиологов коронавирусным феноменом

27.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Власти сибирского города Саянск отказались от жесткого карантина, но в итоге вспышки COVID-19, несмотря на прогнозы, не произошло.

Об этом пишет «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание обращает внимание, что месяц назад мэра Саянска Олег Боровского, решившего не закрывать парикмахерские и детсады, сочли рисковым «ковидодиссидентом», пугали катастрофическими последствиями, но на данный момент в городе не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.

На просьбу дать комментарий относительно саянского феномена главный специалист-эпидемиолог минздрава Иркутской области Ирина Лисянская ответила изданию коротко: «Это не имеет научного объяснения».

По словам журналиста, после этого врач попросила время на подготовку для развернутого ответа и больше на связь не выходила.

В свою очередь известный в Иркутске врач-эпидемиолог, сотрудник кафедры Медакадемии эпидемиологии и микробиологии Юрий Лысанов признал, что феномен Саянска пока действительно нельзя до конца ни объяснить, ни понять.

Он подчеркнул, что в иркутском регионе есть несколько подобных «аномальных» зон.

«Например, город Шелехов, где стоит Иркутский алюминиевый завод. Из-за вредного производства и ослабленного иммунитета, там ожидался рост коронавируса. Но именно там его долго не регистрировали. Или один из центральных районов области – Черемховский. Там тоже вируса почему-то нет…», – – сказал эпидемиолог.

Он не верит, что мэр Саянска своими решениями может вообще кардинально повлиять на эпидемиологическую обстановку, тем более что четверть города неконтролируемо ездит на работу в область.

«Тут вопрос скорее в выявляемости вируса. Или в Саянске на самом деле он есть, просто ведет себя, благодаря молодому и крепкому населению города, тихо – во что я не очень верю», – говорит врач.

При этом сам он больше склоняется ко второй версии.

«В январе-феврале у нас тут был резкий рост ОРВИ, закрывались на карантин школы. Если допустить, что это с востока на запад шел коронавирус, получается, что уже переболевшая им Сибирь (в отличие от Запада страны, куда корона пришла позже) сейчас дает такую статистику. Возможно, маленький, компактный Саянск еще весной получил коллективный иммунитет. Повезло», – не исключает Лысанов.