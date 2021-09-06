Сибирский план Шойгу получил экспертное одобрение

06.09.2021 17:15 (Мск), Москва, Валентин Савельев

Появились подробности масштабного проекта по развитию агломераций Сибири, о необходимости реализации которого ранее говорил глава Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.

Руководитель ведомства подчеркивает, что Сибирь является главным связующим регионом между Арктикой, Азией, Дальним Востоком и европейской частью страны. Здесь сосредоточены огромные запасы полезных ископаемых, нефти и газа, драгоценных и редкоземельных металлов. Кроме того, в Сибири протекают четыре из пяти крупнейших рек России, которые имеют большой энергетический потенциал, а также позволяют развивать экологический туризм и мощное сельское хозяйство.

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Шойгу предлагает развивать регион на основе кластеров. Например, создание кластера «Лес и строительные материалы» поможет не просто заготавливать кругляк и продавать его заграницу, а создавать на территории России готовую продукцию, которая будет иметь высокую добавочную стоимость. Кластер «Медь и электротехника» будет стимулировать добычу и глубокую переработку меди и редкоземельных металлов для производства, например, отечественных аккумуляторов.

«Задумайтесь, почему мы должны из Сибири почти 90% меди отправлять за рубеж? Почему мы не можем делать из этого электродвигатели, которые приходят к нам потом из-за рубежа. Почему мы 60% алюминия, который производят наши красноярский алюминиевый, саянский алюминиевый, ангарский алюминиевый, теперь уже и богучанский, отправляем в чушках на экспорт? Расширение производств алюминиесодержащей продукции более высокого передела — металлоконструкций, автомобильных деталей, проволоки и много чего еще позволит увеличить экспортные доходы в разы. Я вам приведу и такой пример: биржевая стоимость тонны алюминия в чушках сегодня около $2,5 тыс., а стоимость самолета из этой же тонны — миллионы долларов», – отмечает Шойгу.

Эксперты, опрошенные «ПолитНавигатором», отмечают, что инициатива министра обороны не нова, но вполне своевременная.

«Инфраструктура должна развиваться равномерно на всей территории страны, а не только в столичных регионах. Это один из показателей уровня и качества жизни людей и самого государства. Сибирь – один из самых богатых регионов страны, и его нужно развивать, привлекать туда ресурсы и инвестиции. Делать ставку только на экспорт – недальновидно, регион нужно развивать в нескольких направлениях, тем более, что для этого сейчас нет никаких преград. Развитие Сибири, несомненно, выведет развитие России на новый уровень, так как будут использоваться все возможности региона», – заявил глава организации «Офицеры России», Герой России Сергей Липовой.

Строительство новых городов, которое будет стимулировать создание предприятий приведет к росту рабочих мест и остановит депопуляцию региона, считает экономист Александр Дудчак.

«Эта идея очень своевременная. Действительно, нужно развивать север и строить новые города. Государство должно брать на себя роль основного управляющего в экономике, потому что все отдавать на откуп частному бизнесу – это неэффективно. Времена достаточно сложные, плюс давление извне непростое. Развивать север сейчас актуально, тем более что меняется климат, появляются новые возможности и вызовы. Очень важно, чтобы у людей было высокое качество жизни не только в столице и крупных городах, но и по всей стране.

В принципе, на это и нацелен проект. Для людей важно работать, получать за это достойное вознаграждение, иметь возможности для детей, образование, медицинское обслуживание. Если это все будет создано, то люди поедут на север и в другие регионы. Сейчас важно остановить отток населения из региона и привлечь туда новые кадры. А то, что нужно перерабатывать сырье и продавать готовую продукцию – это идея не новая. Будем надеяться, что теперь за нее возьмутся всерьез. Возможности для этого есть, и есть политическая воля, теперь посмотрим на реализацию», – считает Дудчак.

С ним соглашается политолог Алексей Кочетков.

«Сибирь необходимо развивать, потому что там происходит депопуляция населения, люди уезжают в европейскую часть России. Это создает определенные угрозы для государственной безопасности и для экономики в целом. Депопуляция населения сокращает темпы развития, отталкивает регионы, которые и так нуждаются в стимулировании, назад. Поэтому, конечно, нужно создание новых рабочих мест, дополнительных промышленных кластеров. Поэтому тут звучат совершенно здравые идеи, о которых говорят уже много лет», – убежден Кочетков.