Сид Вишес Русского мира

30.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Ровно два года назад 30 августа из жизни ушел великий певец, сильная личность и замечательный человек.

…В далеком уже 1988 году лидер группы «Алиса» Константин Кинчев написал песню «Все это рок-н-ролл». Ее потом объявили гимном русского рока, а слова из песни – «Где каждый в душе Сид Вишес, а на деле Иосиф Кобзон» – кем только не обыгрывалась и не повторялась.

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Надо сказать, что басист знаменитой британской панковской группы Sex Pistols Сид Вишес был далеко не великим гитаристом, но именно он стал одним из величайших символов бунтарства второй половины прошлого века.

Он идеально вписался в Sex Pistols – группу, чьи участники, являясь выходцами из социальных низов, не просто бросили вызов, но фактически объявили войну британскому истеблишменту, общественно-политическому строю и монархии, приравняв их к фашистскому режиму. За это Sex Pistols были неоднократно жестоко биты, причем не только фигурально.

Советские рок-музыканты, подражая западным кумирам, тоже бросали вызов системе, благо поводов она, особенно в последние годы своей жизни, давала немало. И для этой публики, включая Кинчева, лауреат престижнейших советских премий, певец Ленина- Партии-Комсомола Иосиф Кобзон был если не врагом, то отнюдь не тем, с кого надо брать пример.

Вот только на деле бросающим вызов бунтарем оказался как раз Кобзон, а не уничижительно о нем отзывавшийся Кинчев, что более чем наглядно показали нам события последних лет.

В 2015 году лидер «Алисы» в интервью «Национальной службе новостей» объяснил, что не собирается посещать с гастролями провозглашенные в 2014 году республики Донбасса.

«Как только определится политический и социальный статус этой территории, я с удовольствием там выступлю. Но до тех пор я в Донбасс не собираюсь», – заявил музыкант.

У него поинтересовались, а нужны ли вообще такие концерты людям, которые живут в этом регионе.

«Они нужны далеко не всем. Кому-то просто не до концертов», – сказал Кинчев.

Тогда украинская пропаганда не удержалась, чтобы не позлорадствовать заголовками новостных лент: «КИНЧЕВ НЕ ХОЧЕТ ПЕТЬ «НЕБО СЛАВЯН» ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОККУПИРОВАННОГО ДОНБАССА».

«Стоит отметить, что Кинчев является автором песни «Небо славян», которая стала для боевиков Донбасса культовой. Под песню «Небо славян» создаются пропагандистские ролики с участием в них вооруженных незаконных формирований «ДНР» и «ЛНР», а также боевые и учебные операции ВВС РФ.

Напомним, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей выступали Иосиф Кабзон, Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и группа «7-Б», – написал после скандального интервью Кинчева финансируемый на западные гранты портал «Новости Донбасса».

При этом сам Кинчев «Небо славян» ранее характеризовал так: «Это песня не про анализ крови, а про то, что все мы единоверцы, то есть едины в вере, едины в любви к Родине, едины в гордости за свою страну и её историю, едины в желании не поганить то, что создавалось веками, а поганящих пресекать».

После его отказа ехать в Донбасс эти слова иначе как лицемерим и дешевым пафосом не назовешь.

Русский и православный Кинчев ехать в Донбасс не рискнул.

А вот сын советских евреев Иосиф Кобзон в отличие от этнического русского Кинчева вопросами статуса республик не заморачивался. Понимая, что люди там нуждаются в поддержке, он ехал в Донецк и Луганск, вез республикам гуманитарную помощь и, конечно же, пел для восставшего шахтерского края. У него даже мыслей не возникало, что кому-то в Донбассе может быть не до концертов. Ему запрещали въезд на Украину, вносили в списки угроз нацбезопасности, а он…

«Мне плевать на то, что они придумали с пьяных глаз. Для меня запретов нет. Мои земляки ждут меня. […] Я еду к себе на родину, в Донбасс, где я родился и где мой пупок зарыт, где я награжден тремя орденами шахтерской славы всех степеней и тремя орденами шахтерской доблести. Я народный артист Украины, и какая-то мразь в лице этого работника СБУ не может даже намекнуть мне на то, чтобы я не приехал к себе на родину», – говорил Кобзон.

Сравните, как завилял хвостом сатирик Михаил Жванецкий, узнав, что минкульт Украины включил его в так называемый «белый список» артистов, поддержавших Украину. Он тут же заявил, что опасается последствий для своей концертной деятельности из-за того, что его могут посчитать врагом России.

«Я думаю, это, конечно, провоцирует. Не расстраивайте меня. Моя публика, концерты — у меня же в основном вся работа в России. Я должен всё это обдумать», – отметил Жванецкий.

В этом весь Жванецкий: и орден от Путина успеет получить, и другом Украины умудрится остаться.

Кстати, именно Жванецкий облил грязью Кобзона в своей юмореске про «табун комсомольских лошадей». В своих мемуарах Иосиф Давыдович напомнил, как когда-то Жванецкий, отпочковавшийся от Аракадия Райкина, обратился за поддержкой. Кобзон свел его с нужными людьми в Москве, помог решить квартирный вопрос.

«Теперь, когда многие плюются от того, что Жванецкий делает в наши дни, мне не стыдно, что я когда-то ему помог. Потому что сейчас это совершенно другой Жванецкий, – вспоминал Кобзон. – И я это дал понять ему достаточно откровенно. Особенно после того, как он стал высказываться в разных интервью и в передачах Андрея Максимова насчет Кобзона. Как только разговор каким-то образом заходил обо мне, Жванецкий тут же начинал отпускать свои глубокомысленные замечания в том смысле, что… чего же вы хотите, если Кобзон комсомольско-молодежный певец и… всегда с начальством?!

Когда мы встретились на юбилее одного хорошего общего друга в Киеве, тут он получил от меня сполна. Я сказал все, что о нем думаю. Я сказал: «Понимаешь, в чем дело? Если бы не «мой комсомол», ты бы вообще неизвестно где был бы… Если бы не «комсомольский певец», о котором ты говоришь с таким упоением, вызывая ажиотаж и ехидные улыбки, кто бы тебя знал, кроме соседей по коммунальной квартире в Одессе? Так бы ты там и жил, пока сам себе не надоел…

Ты что себе позволяешь? Какое ты имеешь право? Собственно говоря, и в Москве-то тебя прописали только потому, что просил за тебя именно тот самый «комсомольский певец», над которым ты теперь так посмеиваешься. Как же тебе не стыдно? Почему ты такой неблагодарный? Почему ты удивительно хамский человек по отношению к людям, которые делают тебе добро?»

Вот где-то в таком духе я ему все высказал и добавил: «Теперь я буду на всех углах говорить, что ты — ‹…›, что ты — человек, который не заслуживает совершенно никакого внимания, потому что все, что ты говоришь — все это ерунда, что у тебя нет ни позиции, ни приверженности, ни к чему: ни к народу, ни к стране, ни к коллегам по работе… Как «комсомольский певец» я буду это утверждать! Тебя это устроит?…»

Кончилось тем, что Жванецкий извинился и сказал: «Больше я в жизни такого себе не позволю. Я даже не подумал, что я наделал своими словами. Вот сейчас тебя слушаю и понимаю, что действительно незаслуженно обижал тебя…» Жванецкий извинился, но осадок остался».

Иосиф Кобзон на сцене в Донецке поет дуэтом с главой ДНР Александром Захарченко.

Примечатлеьно, что в отличие от многих своих коллег, сделавших имя и карьеру в советское время, Кобзон не отказался от своего прошлого, не стал каяться, доказывать, что его обманули и заставили, а на самом деле его песни – это зашифрованный вызов «тоталитаризму». Нет, до последних дней он продолжал петь: «Я говорю и ныне: комсомол – это гордость моя!»

Наши собеседники поделились подробностями, как в 2009 году Кобзон выступил в Киеве на концерте в честь 90-летия украинского комсомола. Вместе с ним из Москвы прилетели Наташа Королева и Лев Лещенко.

«Они выступили без гонорара, им оплатили только дорогу и проживание, – рассказал «ПолитНавигатору» киевский журналист Владимир Богун. – После концерта я пообщался с Наташей Королевой. У меня сложилось впечатление, что особого желания ехать на концерт в честь комсомола, тем более без гонорара, у нее не было. Но запомнилась ее фраза: «Меня попросил Иосиф Давыдович, я просто не могла ему отказать».

… Писать о Кобзоне можно долго. О том, как он выступал в Афганистане или шел на переговоры с террористами в Дубровке, о его баритоне, о том, как стал символом эпохи. Он не был святым, но умел жить ради других. Спасибо Вам, Иосиф Давыдович!