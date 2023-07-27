«Сиди и воюй» – раненых всушников не отпускают с передовой на лечение

Вадим Москаленко .  
27.07.2023 23:28
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Медицина, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Медицинские службы ВСУ не отправляют легко раненых бойцов в госпитали, объявляя их симулянтами и заставляя сражаться дальше.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила депутат Рады от «Слуги народа» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Медицинские службы ВСУ не отправляют легко раненых бойцов в госпитали, объявляя их симулянтами и...

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«Ко мне приходит безумное количество обращений от ребят, я слышу все время, когда приезжаю к ним на фронт, безумное количество жалоб относительно отношения к ним со стороны медицинских служб на местах и со стороны оказания им помощи, особенно если они получают контузии.

Я вам расскажу о ярком примере. Человек получает контузию, у него лопаются перепонки, а его 10 суток держат в посадке и рассказывают о том, что он просто симулирует, и пусть сидит и воюет», – возмутилась депутат.

Кроме того, Скороход подчеркнула, что украинская армия комплектуется абсолютно небоеспособными людьми, которые вынуждены годами сидеть на передовой, в то время как в Киеве спортзалы и клубы забиты здоровой молодёжью.

«Так же идут от ребят жалобы на то, как комплектуют их батальоны. Коллеги, я вам дословно передаю: «Почему к нам присылают ребят косых, кривых, непонятно в каком состоянии здоровья, абсолютно немотивированных, а в Киеве зайди в любой спортзал – и вы увидите перекачанных здоровых парней, которые избегают призыва?». Это не мои слова, это вопрос ребят, который я все время слышу, когда я к ним езжу: «Чего все тусуются в клубах, а мы сидим без ротации полтора года?», – добавила она.

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