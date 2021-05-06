«Сидите смирно» – Блинкен без энтузиазма воспринял украинские инициативы

06.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Визит Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена в Киев носил скорее ритуальный характер и должен был продемонстрировать «внимание к Украине» со стороны США. А все инициативы, озвучивавшиеся украинской стороной в его ходе, не нашли поддержки, поскольку Блинкен не был настроен решать какие-то конкретные вопросы.

Об этом в комментарии корреспонденту «Политнавигатора» заявил Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

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«Это протокольное мероприятие. Блинкен был в Европе и залетел к нам, чтобы засвидетельствовать почтение и показать что он нас поддерживает. То есть, визит носит, скорее, ритуальный характер, никаких практических вопросов в его ходе не обсуждается, он проходит в русле американского интереса к Украине как инструменту сдерживания России и давления на Россию.

Интересная деталь – наша сторона заявляла, что визит Блинкена состоится 5-6 мая. Но на самом деле визит, по сути, занял только полдня 6 мая. Блинкен, его самолёт прилетел в 23-50. Получается, что и тут мы преувеличивали, чтобы визит выглядел солидно, но он не был таким серьёзным, как нам хотелось.

Что еще можно отметить – все инициативы наших должностных лиц, включая президента, и их «подпрыгивания» – американской стороной жёстко пересекаются.

Например, на встречи Блинкена с руководителями фракций в парламенте Порошенко начал форсировать тему вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Но Нуланд, которая сопровождает Блинкена заявила, чтобы он не форсировал этот вопрос. Зеленский пригласил его с Богданом на 30-летие независимости Украины, но Блинкен отказался, сказал, что – нет, мы не можем.

То есть, американцы пресекают попытки наших ставить вопросы. Кроме того, так подобные вещи не делаются: даже если бы наши готовили какие-нибудь инициативы и заявления, они должны были предварительно прорабатываться, чтобы та сторона была готова. Конечно, возможно было бы, чтобы Блинкен согласился на что-то, но он ответственный человек, поэтому он держит паузу, заявляет, что всё это будет обсуждаться потом.

Таким образом, американская страна пресекает все эти нашей инициативы. Они нас поставили на нашу дорожку в геополитических тараканьих бегах, и мы должны бежать по этой дорожке, а не вставать и заявлять – «покрасить мне спинку в жёлтый цвет, дай мне то, дай мне это». Нам дают определенные рамки, в которых мы должны работать, а наши инициативы пресекаются. Ну и американцы не только с нами так работают – это их обычная модель», – заключил политолог.