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Дважды Герой Советского Союза, командир знаменитого партизанского соединения Сидор Ковпак был «очень неоднозначной личностью» для советского военного и государственного деятеля.

Об этом во время прогулки по киевскому кладбищу рассказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович скандально известному антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов киевскому журналисту Дмитрию Гордону, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ковпак был очень интересной фигурой, отважный человек. Это человек, который прошёл между отношениями с ОУН-УПА, будучи коммунистом. Они же его выводили, заводили, обеспечивали. И там была большая дискуссия, стоит ли ему помогать, но поскольку отряд был в основном из украинцев, помогли. Это даже в советском кинематографе было отражено. А реально было ещё круче – они его фактически спасли, если бы не они, всё, не было бы никакого Сидора Ковпака», – сочинял карамелька.

«Он всегда был неоднозначным дядькой, говорят те, кто его знал. Покручивая ус, он там где-то помогал другим «партизанам». Даже уже в глубоко советское время, 60-е года и так далее», – трепался Арестович, проходя мимо могилы, которую уже оскверняли именно последователи коллаборационистов из УПА.