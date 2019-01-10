Сидя в тюрьме Савченко получила депутатскую зарплату почти на полмиллиона гривен

10.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Арестованному народному депутату Украины Надежде Савченко продолжали выплачивать средства в качестве возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Всего она получила 400 тыс. грн возмещений, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады Украины.

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“Для возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в соответствии c частью четвертой статьи 32 Закона Украины “О статусе народного депутата Украины” выплачены средства суммой в 422 880,00 гривен”, – говорится в сообщении.

Таким образом Надежда Савченко с января по декабрь 2018 года ежемесячно получала по 35 240 грн из государственного бюджета в качестве возмещения таких расходов.

Заработная плата ей выплачивалась в январе, феврале и марте 2018 года. В январе она получила 33 561,90 грн, в феврале – 35 240,00 грн, а в марте – 15 018,96 грн.

“Согласно табелям учета отработанного времени народными депутатами Украины – членами Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народному депутату Украины Савченко Н.В. произведено начисление заработной платы”, – отметили в аппарате ВРУ.