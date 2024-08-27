«Сидят и смотрят, как мы умираем!» – у Зеленского набросились на западных соседей Украины

Западные соседи лишь наблюдают – справятся ВСУ и Украина или нет, вместо того, чтобы давать Киеву ракеты и ПВО, а также сбивать российские средства поражения.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он разразился грубой критикой в адрес партнеров, по факту обвинив их цинизме.

«Больше противоракетных систем Украине – они есть на складах, их можно использовать сегодня. Не держать на складах, а использовать в Украине, а не ждать, что Россия завтра будет с кем-то другим воевать, и эти системы могут понадобиться. Нет, если Россия сегодня проиграет войну, то эти системы не понадобятся в течение длительного времени однозначно. Второе – действительно, можно использовать свои ресурсы для сбития преступных ракет, которые находятся в воздушном пространстве Украины, в рамках защиты ее гражданского населения в связи с обращением Украины. То есть, вы юридически не принимаете участия в войне, – вы помогаете стране защитить в ее воздушном суверенном пространстве ее население… Наверное, тебе, сидя в другой стране-соседке Украины, интересно посмотреть, а сможет ли Украина отразить 100 ракет, как она будет себя чувствовать…», – бесился Подоляк.



«Была интересная для меня публикация – немецкое издание Welt почему-то говорит о том, что Путин поставил для себя задачу полностью загнать в блэкаут энергетическую систему, – ну, давайте подождем, давайте посмотрим! Это же интересно – прописать, что Путин поставил такую задачу, и все мы знаем рецепт, как против этого бороться, но, наверное, мы должны провести такой эксперимент – масштабный, социальный, на примере одной страны, а можно ли в 21-м веке выжить, когда кто-то пытается загнать тебя в тотальный блэкаут, делает это умышлено, мы знаем, как этому противодействовать, но будем просто сидеть и смотреть. Это же так классно, зато у нас на складе будет несколько систем готовых к отражению подобных атак», – выговаривал немцам Подоляк.