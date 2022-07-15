Siemens, goodbye – у России скоро будут свои турбины

15.07.2022  15:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Экономика


Россия скоро будет сама производить электротурбины большой мощности.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил министр минпромполитики Денис Мантуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Россия скоро будет сама производить электротурбины большой мощности. Об этом сегодня в Госдуме РФ...

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«Сжимаем сроки испытаний и выход на серию больших турбин 160 и 170 МВт. Также готовим к вводу испытательный центр по высоковольтному оборудованию», – сказал Мантуров.

Ранее Россия утратила такие компетенции, поэтому у нее возникли проблемы с оснащением двух крымских электростанций. В 2015 году ООО «Технопромэкспорт», входящее в систему «Ростеха» закупила две турбины мощностью 166 МВт у ООО «Сименс технологии газовых турбин».

В 2017 году разразился скандал из-за того, что западные технологии попадут на территорию, находящуюся под европейскими санкциями. Однако к тому времени обе турбины уже находились на полуострове

По словам Мантурова, также будет осуществляться замена иностранное разведочное, буровое, шельфовое оборудования и ускорится работа по собственному средне и крупнотоннажному СПГ оборудованию.

«В интересах наших производителей нам нужно консолидировать спрос, постепенно вытесняя импортную технику и оборудование, которые используются в разных сферах экономики. Промышленность должна сейчас обеспечивать практически автономное функционирование и развитие всех секторов потребителей, которые от нее зависят», – сказал Мантуров.

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