02.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Крым, Россия, Энергетика
Просмотров:

Siemens, прощай: Россия будет сама делать турбины


«Силовые машины» выходят из совместного предприятия с Siemens, которое было создано для «отверточной сборки» немецких турбин и работе на российском рынке.

После продажи доли в 35% «Силовые машины» планируют делать газовую турбину российского производства и станут конкурентами с Siemens за участие в модернизации электростанций в РФ. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание также напоминает, что по требованию правительства РФ турбины, созданные в компании с преимущественной долей иностранного акционера, не могут претендовать на ключевой рынок – программу модернизации старых ТЭС.

Ранее заявлялось, что Siemens по политическим мотивам отказался передать россиянам контроль над технологиями.

Перед этим планировалось, что 100% локализация сбора турбин  Siemens SGT-2000-E (мощность 187 МВт) должна быть осуществлена к 2025 году в Татарстане. Сейчас уровень локализации таких машин в РФ составляет 60%.

В России ранее была принята программа модернизации ТЭС стоимостью более 1,9 трлн руб, где, как ожидается,  будут жесткие требования по локализации газовых турбин большой мощности – до уровня 90–100%. Это де-факто отсечет от участия в проекте иностранных машиностроителей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2017 году разгорелся скандал, когда в Крым бля новых электростанций были доставлены турбины Siemens, первоначально закупленные Россией для Краснодарского края.

Украина тогда обвинила немецкую компанию в нарушении санкций ЕС по работе с Крымом, а Siemens угрожала прекратить работу на рынке РФ и безуспешно пыталась оспорить законность появления турбин на полуострове.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть