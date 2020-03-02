Siemens, прощай: Россия будет сама делать турбины

02.03.2020, Москва, Михаил Рябов

«Силовые машины» выходят из совместного предприятия с Siemens, которое было создано для «отверточной сборки» немецких турбин и работе на российском рынке.

После продажи доли в 35% «Силовые машины» планируют делать газовую турбину российского производства и станут конкурентами с Siemens за участие в модернизации электростанций в РФ. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант».

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Издание также напоминает, что по требованию правительства РФ турбины, созданные в компании с преимущественной долей иностранного акционера, не могут претендовать на ключевой рынок – программу модернизации старых ТЭС.

Ранее заявлялось, что Siemens по политическим мотивам отказался передать россиянам контроль над технологиями.

Перед этим планировалось, что 100% локализация сбора турбин Siemens SGT-2000-E (мощность 187 МВт) должна быть осуществлена к 2025 году в Татарстане. Сейчас уровень локализации таких машин в РФ составляет 60%.

В России ранее была принята программа модернизации ТЭС стоимостью более 1,9 трлн руб, где, как ожидается, будут жесткие требования по локализации газовых турбин большой мощности – до уровня 90–100%. Это де-факто отсечет от участия в проекте иностранных машиностроителей.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2017 году разгорелся скандал, когда в Крым бля новых электростанций были доставлены турбины Siemens, первоначально закупленные Россией для Краснодарского края.

Украина тогда обвинила немецкую компанию в нарушении санкций ЕС по работе с Крымом, а Siemens угрожала прекратить работу на рынке РФ и безуспешно пыталась оспорить законность появления турбин на полуострове.