Сигнал для «Газпрома»: Турки берут за горло азербайджанских «братушек»

27.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Не исключено, что Турция откажется продлевать долгосрочные контракты на поставку российского газа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Коммерсанте» пишет специализирующийся на энергетических вопросах обозреватель Юрий Барсуков.

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По его словам, «построив новые газопроводы из России и Азербайджана, обзаведясь дополнительными терминалами по приему сжиженного газа, Турция не боится оказывать давление на своих поставщиков, добиваясь более выгодных условий».

Так, 26 апреля стало известно, что турецкие власти не продлили свой старый газовый контракт с Азербайджаном от 1996 года, по которому Турция получала до 6,6 миллиардов кубометров газа в год (почти 14% потребления). Контракт истек 17 апреля, и поставки прекратились, сообщил представитель азербайджанской госкомпании Socar.

Автор отмечает, что в газовой отрасли так не делается, особенно если речь идет о столь долгосрочных отношениях и существенных объемах, а до такого дело доходит только в случае, если имеют место жесточайшие коммерческие и политические разногласия. И это при том, что азербайджанский газ был самым дешевым для Турции, опережая в этом отношении российский газ, не говоря уже об иранском.

«Перечень спорных моментов, которые помешали немедленному продлению контракта, в целом понятен: во-первых, объем (Азербайджан уже не может обеспечивать 6,6 млрд кубометров из-за истощения запасов), во-вторых, цена (Турция настаивает на ее снижении). Позиция Турции выглядит сильнее — у Анкары есть альтернативные источники поставок, а у Азербайджана других возможностей для экспорта нет. Тем не менее в том или ином виде контракт, вероятно, будет продлен, поскольку это наиболее экономически целесообразный сценарий для обеих сторон», – считает эксперт.

Он убежден, что этот эпизод должен стать наглядным примером для «Газпрома», которому уже в конце года придется вести сложные переговоры с Турцией о продлении долгосрочных контрактов на 8 миллиардов кубометров, которые сейчас поставляются по «Турецкому потоку».

«Вполне можно ожидать, что Анкара вообще откажется их продлевать, попытавшись заменить короткими соглашениями по более низкой цене. Правда, этой зимой именно российский газ в условиях дефицита СПГ не дал замерзнуть западной Турции, однако неясно, будут ли осенью цены на СПГ достаточно высокими, чтобы убедить Анкару не экономить на энергобезопасности», – резюмирует Барсуков.