Сигнал для Порошенко: Аваков вывел своих боевиков в центр Киева

02.03.2019, Киев, Михаил Рябов

Вечером в Киеве прошел марш боевиков подконтрольного главе МВД Украины Арсену Авакову «Национального корпуса» – политического крыла нацбата «Азов». Акция собрала около 1000 человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня вы увидите Силу, которая будет применена против врагов Украинской Нации. Азовский Движение переходит в наступление – 2019 станет годом нашей победы!» – говорилось в анонсе мероприятия.

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Интересно, что одновременно Аваков обнародовал заявление по поводу «честного проведения» грядущих президентских выборов. Как известно, главу МВД обоснованно подозревают в игре против Петра Порошенко.

Аваков заявил, что полиция, якобы, будет соблюдать нейтралитет и препятствовать фальсификациям.

Накануне в украинских СМИ появились сообщения о подготовке штабом Порошенко масштабной сети для скупки голосов с целью переизбрания на второй срок.

Также СМИ сообщали, что боевики организаций и курируемых Аваковым, и Порошенко, массово будут регистрироваться в качестве «наблюдателей», что позволит применить силовой ресурс на нужных избирательных участках.

«Украинское общество не примет победу кандидата в президенты, выигравшего за счет фальсификаций. Сомнительные, мутные схемы приобретения голосов на выборах – не дадут победы на выборах», – говорится в заявлении Авакова.

«Высокий градус напряжения в обществе, который будет расти до 21 апреля, даты проведения второго тура. Будет достаточно желающих, как внутри страны, так и снаружи, подогревать эти настроения и в случае невыгодного результата выборов бросить спичку для провоцирования возможных силовых противостояний и нарушения общественного порядка», – также предостерегает глава МВД Украины.